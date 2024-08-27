شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على محافظة بدر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظة بدر.وبيّن المركز أن الحالة سستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.سبق ونبه المركز من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الثلاثاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.