شكرا لقرائتكم خبر عن 98 % إنجازًا لإصلاحات جسر تقاطع طريق أبوحدرية مع ”صفوى - المطار“ والان نبدء بالتفاصيل

محمد التركي

تطوير شامل

عبدالله الشهاب

أعمال إصلاحية

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطرق استمرار أعمال الإصلاحات على جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق صفوى المطار، وأن نسبة الإنجاز وصلت إلى 98%.وأوضحت أنه جاري العمل على استكمال الأجزاء المتبقية وسيتم الانتهاء من الأعمال وفتح الحركة بكامل الاتجاهات خلال الأيام القادمة.واقترح المواطن محمد التركي، تقليص مسافة الدوران، وذلك من خلال صناعة تحويلات قريبة من الجسر في الاتجاهين ”شمالاً - جنوباً“، لإيقاف هدر الوقت وتخفيف العبء عن السائقين، لاسيما القادمين شرقاً وغرباً، متمنياً أن تبادر الهيئة بأخذ كل ذلك في عين الاعتبار للفائدة العامة.أشار إلى ما تبذله الهيئة العامة للطرق في الآونة الأخيرة، من تطوير شامل للشوارع والجسور على مستوى المنطقة الشرقية، وعلى سرعة تفاعلها مع المواطنين من خلال ما يردها من استفسارات واقتراحات تصب في المصلحة العامة، وذلك مواكبةً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي الوقت نفسه طالب المسؤولين في الهيئة بتكثيف ساعات العمل للإنجاز في اسرع وقت ممكن لما للجسر من أهمية حيوية.وطالب المواطن عبدالله الشهاب بتكثيف ساعات العمل للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، نظراً للأهمية الحيوية للجسر. وأعرب الشهاب عن سعادته بقرب افتتاح الجسر بعد توقف دام قرابة 3 أشهر،وقال نسبة الإنجاز التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطرق مبشرة، ونأمل أن تكون الأيام المقبلة هي بالفعل موعد إعادة فتح الجسر بالكامل. نشكرهم على جهودهم، ونتمنى أن يكون العمل قد تم على أكمل وجه وبأعلى معايير الجودة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل.كانت الهيئة العامة للطرق، أعلنت في 10 يونيو 2023 م، عن بدء أعمال إصلاح جسور تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق صفوى المطار في كلا الاتجاهين، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية، والقوات الخاصة لأمن الطرق.وأضافت أنها ستغلق الحركة بالكامل أسفل الجسر، ووضعت حينها خطة سير الحركة المرورية بالطريق، مؤكدةَ أنها ستغلق الحركة المرورية بالكامل أسفل الجسر خلال فترة الصيانة.