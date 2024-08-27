شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تدعو ملاك الأراضي على المحاور الرئيسة لتسوير أراضيهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منطقة تبوك عن دخول مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في المنطقة حيز التنفيذ، بعدد 141 قطعة مستهدفة للتسوير كمرحلة ثالثة، داعية جميع ملاك هذه الأراضي إلى تسوير أراضيهم تفاديًا للغرامات المالية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة المستهدفة للتسوير في منطقة تبوك تشمل 30 قطعة في طريق أبو بكر الصديق، و20 قطعة في طريق الملك عبدالعزيز ، و22 قطعة في طريق الملك عبدالله، و34 قطعة في طريق الأمير سلطان، و35 قطعة في طريقة الملك فهد.

ودعت أمانة منطقة تبوك ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وفقًا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك تفاديًا للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي، حيث تتكرر الغرامة كل أسبوعين في حال عدم التنفيذ.

وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض. وتعمل الأمانة على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الثالثة بإشعار ملاك الأراضي لمراجعة الأمانة وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي أطلقته الوزارة، والذي يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن.