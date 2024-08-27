شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستضيف طلاب بعد تعطل حافلة مدرستهم أمام منزله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لمواطن قام باستضافة طلاب خشية عليهم من حر الجو بعد ان تعطلت حافلة مدرستهم أمام منزله.

وأظهر مقطع الفيديو الذى بات أكثر تداولا على المواقع، بسبب كرم المواطن، الطلاب ينزلون من حافلتهم ويتوجهون إلى منزل المواطن الذي استضافهم داخل المجلس.

وقال المواطن خلال مقطع الفيديو: ” اليوم الباص تعطل، قدام منزلي، وقلطناهم عندي بالبيت”.