السعودية | البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُطلق حزمة مشاريع تنموية حيوية في محافظة تعز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُطلق حزمة مشاريع تنموية حيوية في محافظة تعز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, برعاية فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية, حزمة من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة تعز، التي تشمل مشروع إنشاء وتجهيز مركز الأورام التخصصي، ومشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع المعهد التقني الصناعي، ومشروع المستشفى الريفي، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في محافظة تعز.

وتأتي هذه المشاريع التنموية الحيوية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن ما قدمته المملكة العربية السعودية لليمن منذ عقود من دعم تنموي وإنساني، حيث دعمت المملكة التنمية في اليمن منذ السبعينات الميلادية، وصولًا إلى تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 2018م، الذي جاء استمراراً لمسيرة الدعم التنموي السعودي التاريخي لليمن.

من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, أن حزمة المشاريع التنموية الحيوية في محافظة تعز المدشنة، تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبرعاية من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن, لتنضم إلى جانب مشاريع ومبادرات البرنامج في محافظة تعز والمحافظات اليمنية كافة.

وأشار إلى أن الدعم يأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وللمساهمة في دعم الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة والشاملة في اليمن، واستثماراً سريعاً ومباشراً في مختلف المجالات التنموية التي تصب في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين في المحافظات اليمنية كافة.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لليمن، حيث تجاوز إجمالي المساعدات التاريخية المقدمة من المملكة لليمن 26 مليار دولار، فيما بلغ مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.9 مليار دولار منذ عام 2012م وحتى عام 2023م، تضمنت ودائع للبنك المركزي ومنح لمشتقات نفطية وكان آخرَها دعمٌ بقيمة 1.2 مليار دولار دعماً لموازنة الحكومة اليمنية.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة تعز مشاريع ومبادرات تنموية شملت مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية الصيدلة،ومشروع إنشاء وتجهيز كلية التمريض، ومشروع إنشاء وتجهيز مدرسة كشار النموذجية، وبرنامج تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة بعدد من المديريات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية، ومشروع رفع كفاءة نقل المياه عبر توفير صهاريج نقل مياه، ومشروع دعم الحالات الطبية الطارئة والحرجة بتوفير سيارات إسعاف مجهزة تجهيزاً كاملاً.

ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، ويعمل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط