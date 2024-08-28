السعودية | رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يجتمع بمساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز طريف بن يوسف الأعمى، اليوم، بمعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، بحضور وكيل وزارة “الصناعة” لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس بن صالح الصقعبي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل وأوجه التعاون بين الجامعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومناقشة احتياجات سوق العمل من خريجي الجامعة، وكذلك مواءمة مخرجات التعليم في الجامعة مع احتياج قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

وقام معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، بزيارة لكلية علوم الأرض ومعاملها الفنية والمتحف الجيولوجي التعليمي.

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