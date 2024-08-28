السعودية | ترقية 687 فرداً في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر مدير عام لحرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قراراً بترقية 687 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 2 / 1446هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الودعاني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط