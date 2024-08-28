السعودية | تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت جامعة الطائف عن تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء 28 أغسطس 2024 في المقر الرئيس للجامعة بالحوية وجميع الفروع وكليات المحافظات التابعة لها في تربة ورنية والخرمة، وستكون الدراسة عبر منظومة “البلاك بورد”.

وأوضحت الجامعة أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

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