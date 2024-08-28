السعودية | “مطارات الرياض” تفوز بجائزتين في حفل Customer Experience Live Show Asia 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

فازت شركة مطارات الرياض, التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، بجائزتي “أفضل ابتكار في تجربة العملاء، وأفضل دعم للعملاء”.

جاء ذلك خلال حفل جوائز Customer Experience Live Show Asia 2024 ، الذي أقيم بسنغافورة في الفترة من 19 – 20 أغسطس الجاري.

وتعّد Customer Experience Live Show إحدى الجوائز المتميزة الهادفة إلى تكريم الشركات والمؤسسات التي تتفوق في مجال تقديم تجارب عملاء استثنائية.

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