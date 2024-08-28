الخروج والعودة وتجديد الإقامات يشغلان أبشر

تصدرت تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين عمليات منصة أبشر «أفراد» خلال شهر يوليو الماضي بـ 344.788 تأشيرة، تلاها إصدار وتجديد الإقامات بـ 263.148 عملية، و227.876 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و59.842 خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و28.208 عمليات تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و11.084 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9.730 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4.619 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.656 تفويض استقبال للقادمات للعمل.

سجل أسرة

ونفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 7.7 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 5.251.000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 117.487 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و56،290 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و41.491 تعريفًا بفرد أسرة، و34.914 عملية في خدمة بياناتي، و16.854 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و10.895 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 6.864 سجل أسرة، و3.782 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

المركبات المهملة

في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 12.768 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102.439 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و80.861 تجديدًا لرخصة القيادة، و71.854 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و62.471 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و25.903 عمليات في خدمة مبايعة المركبات، و9.956 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6.659 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.319 عملية في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة خلال شهر يوليو الماضي 181.840 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 88.531 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.642 استفسارًا عامًا عن البصمة.

عمليات لأبشر أعمال

2.516.000 عملية

1.137.734 تفويضًا داخليًا وخارجيًا

477.244 إصدارا وتجديدا للإقامة

257.155 استعلاما عن المخالفات المرورية

115.743 تأشيرة خروج وعودة

107.245 شهادة خلو سوابق

87.875 إضافة مستخدم فعلي للمركبة

66.522 خدمة تجيير البطاقة الجمركية

46.242 نقل خدمات

44.810 تحفّظات على نقل ملكية مركبة