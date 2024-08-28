الخروج والعودة وتجديد الإقامات يشغلان أبشر

سجل أسرة
ونفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 7.7 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 5.251.000 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 117.487 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و56،290 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و41.491 تعريفًا بفرد أسرة، و34.914 عملية في خدمة بياناتي، و16.854 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و10.895 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 6.864 سجل أسرة، و3.782 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
المركبات المهملة
في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 12.768 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102.439 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و80.861 تجديدًا لرخصة القيادة، و71.854 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و62.471 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و25.903 عمليات في خدمة مبايعة المركبات، و9.956 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6.659 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.319 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر يوليو الماضي 181.840 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 88.531 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3.642 استفسارًا عامًا عن البصمة.
عمليات لأبشر أعمال
2.516.000 عملية
1.137.734 تفويضًا داخليًا وخارجيًا
477.244 إصدارا وتجديدا للإقامة
257.155 استعلاما عن المخالفات المرورية
115.743 تأشيرة خروج وعودة
107.245 شهادة خلو سوابق
87.875 إضافة مستخدم فعلي للمركبة
66.522 خدمة تجيير البطاقة الجمركية
46.242 نقل خدمات
44.810 تحفّظات على نقل ملكية مركبة
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