شكرا لقرائتكم خبر عن جريان سيول في نجران وتنبيه من أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

ونبّه "الأرصاد"، اليوم من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، صاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.