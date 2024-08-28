مجالس استشارية بالمراكز الصحية والبداية من المدينة

نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي لأول مرة على مستوى المملكة مجلسًا استشاريًا صحيًا ملحقًا بالمراكز الصحية الجديدة يخدم الأهالي ويعقد اللقاءات بين المستفيدين والأطباء، ويجمع بين التوعية والتثقيف والدور المجتمعي والترفيه، ويعزز من أدوار المراكز الصحية للرعاية الأولية.

وتسعى الصحة من خلال إنشاء المجالس الاستشارية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيض معدلات الأمراض، وتطوير السياسات الصحية وتعزيز الاستدامة.

وبدأت المجالس أعمالها باستقبال أهالي المدينة المنورة بعد تدشين مجلسين بالمراكز الملحقة على هامش افتتاح عدد من المراكز الصحية.

ويعد المجلس منصة رئيسية لتطوير وتحسين الرعاية الصحية من خلال إشراك المجتمع، وتعزيز الوقاية لتأسيس شراكة إستراتيجية بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع في المدينة لتحقيق بيئة صحية مستدامة تعزز من جودة الحياة وتقلل عبء الأمراض.

تصميم وتقييم

يسعى المجلس إلى تحقيق 6 أهداف، منها تحسين تجربة المريض، وإشراك المجتمع في بناء المسارات الصحيحة، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وذلك بتمكين المرضى وأسرهم في المدينة من المشاركة الفعالة في تصميم وتقييم الخدمات الصحية؛ لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وتعزيز دور المجتمع المدني في المدينة بتحديد الأولويات الصحية وتطوير مسارات صحية متخصصة تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان، وتقديم برامج شاملة للوقاية من الأمراض تستهدف سكان المدينة، وتعزز من الوعي الصحي، وتقلل من العبء المرضي على نظام الرعاية الصحية.

احتياجات السكان

يهدف المجلس للعمل على تحسين التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع؛ لضمان فهم أعمق لاحتياجات المرضى وتوقعاتهم، مما يعزز الثقة بالنظام الصحي، ومشاركة المجتمع في صياغة وتقييم السياسات الصحية لضمان تماشيها مع احتياجات السكان المحليين، وتحقيق أعلى معايير الجودة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة لتحسين فعالية وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

ويتميز المجلس بإشراك كافة شرائح المجتمع، وتوظيف البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لتحديد احتياجات سكان المدينة الصحية بدقة، وتوجيه الإستراتيجيات بشكل فعال لتحقيق الأثر الأكبر، ومواءمة أهداف المجلس مع رؤية المملكة 2030.

أهداف للمجالس الاستشارية

- تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الصحي.

- تطوير السياسات الصحية.

- الابتكار في تقديم الرعاية الصحية.

- تحسين تجربة المريض.

- إشراك المجتمع في بناء المسارات الصحية.

- المساهمة في تعزيز الوقاية من الأمراض.