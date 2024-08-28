شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تستبقل معلمي اللغة الصينية ببرنامج تعريفي شامل للنظام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية ببرنامج تعريفي شامل يهدف إلى تهيئتهم لمهامهم خلال العام الدراسي الحالي. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس المملكة، بما يعكس أواصر التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة والصين.



ورش عمل مكثفة

واشتمل البرنامج التعريفي، الذي يمتد على مدى أسبوع، على ورش عمل مكثفة لتعريف المعلمين الجدد بنظام التعليم السعودي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لأبرز المعالم الثقافية والحضارية في المملكة. كما تضمن البرنامج فعاليات تعريفية بالثقافة السعودية بالتعاون مع المشروع الوطني "سلام" للتواصل الحضاري، بالإضافة إلى جولات سياحية تهدف إلى تعزيز فهم المعلمين الصينيين للمجتمع السعودي وطبيعة الحياة فيه.