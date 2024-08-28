شكرا لقرائتكم خبر عن الصرار.. تنفيذ 407 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الحد من مخالفات

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الصرار، خلال الشهرين الماضيين من هذا العام 2024م، 407 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك ضمن جهودها الرقابية على مختلف الأنشطة، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، والارتقاء بالمنشآت التجارية بالمستوى المطلوب حفاظا على السلامة العامة.من جهته قال رئيس بلدية الصرار المهندس نقاء أبو هليبة، بأنه نتج عن الجولات تحرير 12 مخالفة، وتوجيه 19 إنذار، ولفت إلى إن الجولات على المنشآت الغذائية بلغت 269 جولة، فيما بلغت الجولات على المنشآت التجارية 138 جولة.وأشار إلى أن البلدية نفذت 80 جولة على المباني تحت الانشاء خلال نفس الفترة، مبينا بأن هذه الجولات تهدف إلى الحد من مخالفات البناء بأنواعها والتأكّد من مطابقتها للتراخيص الصادرة من البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء ورفع مستوى جودة الأعمال أثناء التنفيذ ما يساعد على الخروج ببيئة عمرانية صحية.ونوه إلى إن الجولات الرقابية مستمرة، داعيًا الجميع إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة ضمن الاشتراطات البلدية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل مع مركز البلاغات «940» للوقوف عليها ومعالجتها.