شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.

وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية.

وأوضح مركز الأرصاد أن حالة الطقس تلك تشمل منطقة الكامل، وتستمر من الساعة 1 ظهرًا وحتى 11 مساءً.