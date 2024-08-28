شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتشغيل عددٍ من عيادات النحل المتنقلة بأكثر من 5,5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح أمين عام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" غسان بكري أن البرنامج أكمل صيانة وتشغيل (4) عيادات متنقلة، لتقديم خدمات سريعة لفحص وتشخيص الأمراض والآفات، بالإضافة إلى توريد (7) عيادات أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت (5,548،980) ريال، لتقديم كافة خدمات الفحص للنحالين عدد من مناطق المملكة، شملت منطقة مكة المكرمة، في كلٍ من الطائف، جدة، الليث، وأضم، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة جازان في كل من أبها، مدية، خميس مشيط، محايل عسير، والسودة.

خدمات إرشادية

أشار بكري إلى أنه تم فحص (4200) عينة ضمن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للأمراض والآفات، مع تقديم خدمات الإرشاد للنحالين عن طريق، توفير دليل إرشادي لتوعية النحالين بالأمراض المختلفة وطرق تجميع العينات، وتجميع العينات من النحالين وفحصها.

وقال "بعد الوصول للتشخيص النهائي للإصابة، يتم تقديم المعلومات بصورة واضحة للمستفيد، وطرق العلاج وأسباب الإصابة، وتسليم النحّال نتيجة الفحص وما يلزم تنفيذه من توصيات، بالإضافة إلى إبلاغه بنتيجة الفحص وما يحتاجه من كامل المعلومات بخصوص تعريف الإصابة، وطرق علاجها أو مكافحتها".

قاعدة بيانات

كما يهدف المشروع إلى عمل قاعدة بيانات للأمراض والآفات التي يتم الحصول عليها أثناء حملات المسح للأمراض والآفات، بالإضافة للعينات التي ترد إلى العيادة؛ بحيث تكون مفصلة حسب نوع الإصابة ومواقعها، ونسب الإصابة في كل موقع، ويتم تزويد الإدارات المعنية بها بصورة دورية.

يُشار إلى ان قطاع العسل هو أحد القطاعات التي يستهدفها دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حجم إنتاج العسل؛ حيث يعمل البرنامج على تمكين صغار المنتجين والنحالين، وتوفير الخدمات والمعينات لهم، من خلال إطلاق مشروع "عيادات النحل" في عدد من مناطق المملكة. الدمام - شريف احمد - نفّذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية "، مشروع صيانة وتشغيل عيادات النحل المتنقلة، لتقديم خدمات فحص وتشخيص الأمراض والآفات للنحالين في مواقع تواجدهم؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة، وحمايتها من الأمراض والآفات المختلفة.وأوضح أمين عام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" غسان بكري أن البرنامج أكمل صيانة وتشغيل (4) عيادات متنقلة، لتقديم خدمات سريعة لفحص وتشخيص الأمراض والآفات، بالإضافة إلى توريد (7) عيادات أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت (5,548،980) ريال، لتقديم كافة خدمات الفحص للنحالين عدد من مناطق المملكة، شملت منطقة مكة المكرمة، في كلٍ من الطائف، جدة، الليث، وأضم، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة جازان في كل من أبها، مدية، خميس مشيط، محايل عسير، والسودة.أشار بكري إلى أنه تم فحص (4200) عينة ضمن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للأمراض والآفات، مع تقديم خدمات الإرشاد للنحالين عن طريق، توفير دليل إرشادي لتوعية النحالين بالأمراض المختلفة وطرق تجميع العينات، وتجميع العينات من النحالين وفحصها.وقال "بعد الوصول للتشخيص النهائي للإصابة، يتم تقديم المعلومات بصورة واضحة للمستفيد، وطرق العلاج وأسباب الإصابة، وتسليم النحّال نتيجة الفحص وما يلزم تنفيذه من توصيات، بالإضافة إلى إبلاغه بنتيجة الفحص وما يحتاجه من كامل المعلومات بخصوص تعريف الإصابة، وطرق علاجها أو مكافحتها".كما يهدف المشروع إلى عمل قاعدة بيانات للأمراض والآفات التي يتم الحصول عليها أثناء حملات المسح للأمراض والآفات، بالإضافة للعينات التي ترد إلى العيادة؛ بحيث تكون مفصلة حسب نوع الإصابة ومواقعها، ونسب الإصابة في كل موقع، ويتم تزويد الإدارات المعنية بها بصورة دورية.يُشار إلى ان قطاع العسل هو أحد القطاعات التي يستهدفها دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حجم إنتاج العسل؛ حيث يعمل البرنامج على تمكين صغار المنتجين والنحالين، وتوفير الخدمات والمعينات لهم، من خلال إطلاق مشروع "عيادات النحل" في عدد من مناطق المملكة.