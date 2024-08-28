طيران الأمن ينقذ محتجزا في شدا الأسفل



أنقذ طيران الأمن مواطن سعودي في الثلاثينيات من عمره بعد سقوطه مساء الإثنين في أحد الصدوع «الشقوق الجبلية»، وعلمت « دوت الخليج » أن الشخص أصيب بكسر في فخذه وتعذر نقله نظراً لصعوبة التضاريس، وتم التواصل مع طيران الأمن الذي وصل صباح الثلاثاء بعد تعذر وصوله مساء، وتم نقل المصاب صباح أمس الثلاثاء إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج.

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