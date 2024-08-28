أمطار الفجر تقطع الكهرباء وتحتجز السيارات في الباحة والدرب

سجّلت منطقتا مكة المكرمة والباحة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ22.4 ملم في كلٍ من ميسان، وشدا بالمخواة، بينما سجّل حي النزهة بالباحة 19.8 ملم، ومطار الباحة بالعقيق 15.5 ملم، والعقيق 13.4 ملم، ومدينة الباحة 12.2 ملم، وسد الليث في الليث بمكة المكرمة 8.4 ملم، والقنفذة 1.0 ملم.

وشهدت منطقة عسير، الثلاثاء، أمطارا غزيرة، صاحبها رياح شديدة السرعة، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، شملت مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

تحذيرات متاخرة

هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة وجميع محافظاتها، أدت إلى جريان الأودية والسيول، وتسببت في احتجازات وخروج بعض السيارات عن مسار الطريق بسبب قوة السيول التي اجتاحت الطرق العامة، بينما أصدر المركز الوطني تنبيهات عدة باللون الأحمر عن سقوط أمطار غزيرة، ولكن امتنع عدد من الإدارات التعليمية في السراة وتهامة عن تعليق الدراسة.

في حين كشفت مصادر لـ«دوت الخليج» أن التحذيرات أتت متأخرة بعد الفجر وخلال اتجاه الأهالي ووسائل النقل إلى المدارس، أوضحت بعض المصادر أن تعليق الدراسة أصبح مرنا، حيث إن مديري المدارس أصبحت لديهم الصلاحية في اتخاذ قرار التعليق، على الرغم من أنهم أكدوا عدم صلاحيتهم إلا في أمور تتعلق بداخل المدرسة، من انقطاع مياه أو كهرباء أو مشاكل في المبنى فقط.

أعمدة الكهرباء

شهد القطاع التهامي والساحلي، أمس، أمطارا غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء، وسقوط الكثير من أعمدة الكهرباء، بينما صاحبت الأمطار رياح شديدة أدت إلى تطاير الهناقر (الصنادق)، وتعرض الكثير من المنازل إلى تلفيات مادية.

منسوب المياه

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة على محافظة الدرب بمنطقة جازان منذ الفجر، سالت على أثرها عدد من الأودية مع ارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وداخل الأحياء السكنية، مع تضرر الطبقة الأسفلتية. كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بعدد من الأحياء، استمرت ساعات، مع استنفار الجهات المعنية والأمنية، لمتابعة الحالة المطرية.

وأعلن متحدث ⁧‫تعليم منطقة جازان‬⁩، إبراهيم الحازمي، تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد‬⁩ عبر ⁧‫منصة «مدرستي»‬⁩ في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، وإدارة تعليم محافظة صبيا، والمدارس التابعة لها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من أمس الثلاثاء حتى السبت المقبل.

كميات لهطول الأمطار «بالملم»

الباحة

22.4

عسير

16

جازان

11

نجران

4

المدينة المنورة

0.9

تبوك

0.6

حائل

0.6