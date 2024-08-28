رصد آلي لضبط الصيدليات ووكلاء الأدوية

ألزمت هيئة الغذاء والدواء المنشآت الصحية ووكلاء الادوية بأن تكون طلبات توفير الأدوية البشرية عن طريق نظام رصد «خدمة العرض والطلب»، سعياً لتوفر الأدوية وتعزيز فعالية التواصل المباشر بين وكلاء الأدوية والمنشآت الصحية.

وتتيح الخدمة للجهات الصحية طلب كميات من الأدوية بشكل مباشر من الوكلاء في حين يتعين على الوكلاء والموردين الالتزام بالتجاوب مع الطلبات وتوفير الأدوية من خلالها.

كميات الاستهلاك

يأتي العمل بهذا النظام الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة تماشياً مع مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تنص على إلزام مصانع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية مهما قل ثمنها واستهلاكها، إضافة إلى ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية من وجوب إبلاغ الصيدليات الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الشركات الصيدلانية التي لا تقوم بتوفير المستحضرات الصيدلانية لها قبل انتهاء المخزون بمدة لا تقل عن شهر، وذلك اعتماداً على كميات الاستهلاك والاحتياج السنوي، على أن تتأكد من صحتها وملاءمتها الطبية.

وسائل التقنية

وأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد»، ضمن خطتها للمساهمة بتحقيق «رؤية المملكة 2030»؛ وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، ويُعول على النظام المساهمة في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، و دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، ومراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة، وتوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.

نظام رصد

- تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية

- تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع

- تعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية

- جمع معلومات عن توفر الدواء ومكان وجوده

- تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء

- دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر

- مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة