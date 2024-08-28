السعودية | محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لتعزيز السياحة البيئية وحماية التراث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن مشاركتها في الدورة الحادية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي سيقام خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024م.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز السياحة البيئية وتسليط الضوء على التراث الثقافي السعودي، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها الطموحة في تحويل المحمية إلى وجهة سياحية بيئية عالمية.

وأوضحت الهيئة أنها ستستعرض خلال هذه المشاركة قصة نجاحها في استعادة التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي، حيث قدمت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نموذجًا فريدًا في حماية الكائنات الفطرية والنباتات المحلية، إلى جانب حفظ التراث الثقافي ودعم المجتمع المحلي وتمكينه.

وسيتاح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية غامرة، تأخذهم في رحلة إلى عمق التراث الثقافي للمملكة، مع تسليط الضوء على الفنون التراثية والحرف التقليدية التي تعكس أصالة المجتمع المحلي.

كما سيضم جناح الهيئة برامجها السياحية الرائدة، بما في ذلك محمية الشمال للصيد المستدام، والتي تُعد أول محمية من نوعها في المملكة، بالإضافة إلى كرفانات الحسكي التي تقدم تجربة سياحية فريدة في أحضان الطبيعة الخلابة؛ وستتضمن الأنشطة الأخرى التخييم وتجارب استثنائية مثل: مشاهدة النجوم في منطقة السماء المعتمة، ما يتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعـد ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كيلومتر وتضم أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية وما يزيد على 179 نوعًا نباتيًا، وتمتاز المحمية بطبيعتها الخلابة، وتنوع بيئي وأحيائي فريد، وتحتضن عدة معالم تراثية ومواقع أثرية وتاريخية.

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