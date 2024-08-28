السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول والمنظمات الإنسانية إلى مساعدة ضحايا السيول والفيضانات في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية، إلى تقديم المساعدات العاجلة لجمهورية السودان إثر الفيضانات والسيول العارمة غير المسبوقة التي اجتاحت السودان مطلع الأسبوع الجاري مما تسبب في مقتل العشرات ومحاصرة الآلاف من السكان في منازلهم بسبب السيول والفيضانات.

وأعربت الأمانة العامة عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المترتبة عن تبعات السيول الجارفة التي تسببت في تدمير قرى ومدن بأكملها وخاصة في شمال وشرق السودان، معبرة عن تعاطفها مع أهالي الضحايا، ومؤازرتها للمنكوبين، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.

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