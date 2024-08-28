السعودية | “البيئة”: 74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، بـ (36.4) ملم في مطار أبها، ضمن (7) مناطق شهدت هطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجّلت منصبة في بيشة (11.8) ملم، وكل من الغائل بظهران الجنوب، وسراة عبيدة (9.6) ملم، وخاط بالمجاردة (8.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (74) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 27 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الأربعاء 28 أغسطس 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة).

وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.8) ملم في جازان، و (18.2) ملم في سرب الطيران البحري، و (14.6) ملم في قيادة حرس الحدود بجازان، و (14.0) ملم في مطار جازان. فيما سجّلت منطقة نجران (18.1) ملم في بدر الجنوب، و (8.0) ملم في النمصة ببدر الجنوب، و (7.8) ملم في الحضن بنجران.

وأشار التقرير إلى تسجيل الرصيفة في مكة المكرمة (13.6) ملم، ومطار الطائف (10.7) ملم، والشفا بالطائف (10.0) ملم، والشرائع بمكة (9.0) ملم. وسجّلت شقراء في منطقة الرياض (9.5) ملم، فيما سجّلت المدينة المنورة (2.8) ملم في بئر الساهبة، و (2.4) ملم في اليتمة بوادي الفرع، و (1.0) ملم في مطار ينبع. وسجّلت منطقة الباحة (1.5) ملم في حي النزهة، و (1.4) ملم في كلٍ من المخواة، والباحة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي: bit.ly/3ySC5Nz .

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