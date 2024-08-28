التعليم تنظم لقاء تعريفيا للمعلمين الصينيين بعد قدومهم للسعودية

نظّمت وزارة التعليم لقاءً تعريفياً بالمعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن برنامج متكامل؛ لإطلاعهم على مهامهم خلال العام الدراسي الحالي.
يأتي ذلك في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، مما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
وتضمّن اللقاء التعريفي الذي تمتد فعالياته على مدى أسبوع تنظيم مجموعة من ورش العمل؛ لتعريف المعلمين الجدد بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم الثقافية والحضارية، إلى جانب فعاليات خاصة للتعريف بالثقافة السعودية بالتعاون مع المشروع الوطني (سلام) للتواصل الحضاري، إضافة إلى جولات سياحية متعددة.
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