ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان ضد المنشأة الواقعة بمحافظة أبو عريش متضمنًا فرض غرامة مالية 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة نظرًا لخطورتها على سلامة المستهلك، ونشر الحُكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تُشهِّر بمنشأة ارتكبت الغش التجاري ببيعها إطارات سيارات منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.