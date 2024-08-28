وفي هذا الإطار تضمنت صادرات المملكة من التمور عددًا من الدول التي شهدت ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام 2024، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100%، ومن هذه الدول: (جمهورية البرازيل، ومملكة النرويج، وإيطاليا، وكندا)، كما سجلت جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور بنسبة 91.5%، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 72%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 50.1 % بالإضافة إلى ذلك، شهدت مملكة السويد ارتفاعًا بنسبة 43.7%، في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرات التمور إلى مملكة ماليزيا 32.6%، والمملكة المتحدة 29.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى مملكة المغرب بنسبة 25.3%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.1%.
ويأتي ارتفاع صادرات المملكة من التمور نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع النخيل والتمور، بالإضافة إلى الدور الفعّال للمركز الوطني للنخيل والتمور وسعيه إلى زيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي.
ويعكس هذا الإنجاز التزام مُصدري التمور بتقديم منتجات عالية الجودة، مما يعزز من وجود التمور السعودية عالميًا، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور بنسبة 9.9% خلال النصف الأول لعام 2024م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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