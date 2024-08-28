وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.8) ملم في جازان، و (18.2) ملم في سرب الطيران البحري، و (14.6) ملم في قيادة حرس الحدود بجازان، و (14.0) ملم في مطار جازان. فيما سجّلت منطقة نجران (18.1) ملم في بدر الجنوب، و (8.0) ملم في النمصة ببدر الجنوب، و (7.8) ملم في الحضن بنجران. وأشار التقرير إلى تسجيل الرصيفة في مكة المكرمة (13.6) ملم، ومطار الطائف (10.7) ملم، والشفا بالطائف (10.0) ملم، والشرائع بمكة (9.0) ملم. وسجّلت شقراء في منطقة الرياض (9.5) ملم، فيما سجّلت المدينة المنورة (2.8) ملم في بئر الساهبة، و (2.4) ملم في اليتمة بوادي الفرع، و (1.0) ملم في مطار ينبع.
وسجّلت منطقة الباحة (1.5) ملم في حي النزهة، و (1.4) ملم في كلٍ من المخواة، والباحة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر 74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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