شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف مواعيد هجرة الطيور خلال العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس الأرصاد الجوية ، أن للطيور هجرتان ، هجرة الربيع في شهر فبراير وهجرة الخريف بشهر أغسطس .

وأوضح الزعاق خلال فقرته على قناة «العربية» : ” أن أهلنا الأوليين كانوا يعرفون مجريات الطقس عن طريق سلوكيات الطيور ، وذلك من خلال هجرتها” .

وأشار إلى أن هجرة الخريف ، هي هجرة العودة ، وسميت بهذا الاسم ؛ نظراً لعودة الطيور من المناطق الشمالية العليا في روسيا إلى شمال أوروبا لتذهب إلى المناطق الاستوائية نواحي أفريقيا وتسمى بهجرة الخراف؛ لتزامنها مع موسم خراف الثمار وتمكث هناك ثمانية أشهر للتفريخ وهي الأطول بقاء” .

وأضاف ، أن هجرة الربيع تسمى هجرة الذهاب؛ لذهاب الطيور إلى المناطق الشمالية العليا وتعتمد الطيور في هجرتها على النجوم ليلاً وعلى الشمس نهاراً وعلى الخرائط الذهنية .