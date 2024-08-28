شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد يفسر ظاهرة البرق الراجع .. ويكشف سبب حدوثها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فسر المتحدث بإسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، كل ما يتعلق بالظاهرة الجوية المتداولة والمعروفة باسم “البرق الراجع”.

وأوضح “القحطاني” أن هذه الظاهرة تعرف أرصادياً بـ (Ground to Cloud Lightning) أو “البرق من الأرض للسحاب”.

وكشف أن هذه الظاهرة تحدث غالباً في الأبراج العالية عندما تتراكم بها الشحنات الموجبة وتلتقي بالشحنات السالبة في السحب المتكونة، لينتج عن هذا التفريغ الكهربائي مشهد مُلفت يبدو فيه البرق وكأنه يصعد إلى السماء.

كما أشار إلى أنها ظاهرة اعتيادية ملاحظة في مناطق الأبراج الشاهقة.