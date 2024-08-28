شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشدد على شاغلي الوظائف التعليمية بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على أهمية التزام شاغلي الوظائف التعليمية بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم في مدارس أخرى وفقًا للضوابط المحددة في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، الصادر عن الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وكالة الوزارة للموارد البشرية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مع الرافضين للتكليف، سواء كانوا من شاغلي الوظائف التعليمية أو من مديري ومديرات المدارسوأوضح الدليل آلية تنفيذية شاملة لمعالجة حالات رفض التكليف من قبل المعلمين أو مديري المدارس، بهدف ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من شاغلي الوظائف التعليمية، وتجنب أي تعطيل للعملية التعليمية في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ورياض الأطفال، والمعاهد العلمية الأهلية، ومعاهد التربية الخاصة بجميع مراحلهاوتنص الآلية على تشكيل لجنة خاصة في إدارات التعليم تضم مدير عام التعليم رئيسًا، ومدير إدارة الموارد البشرية نائبًا لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى عضوية كل من مدير شؤون المعلمين، وعضو من الإشراف التربوي، وعضو من التربية الخاصة، وعضو من الطفولة المبكرة.وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات اللازمة في حال رفضها.وفي حال رفض المعلم تنفيذ التكليف الموجه إليه، يتعين على مدير المدرسة المنتدب منها المعلم إعداد تقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت مع المعلم.يجب أن يتضمن هذا التقرير استمارة القضية، وحصرًا للأيام التي لم يباشر فيها المعلم عمله في المدرسة المكلف بها، إضافة إلى رأي المدير في أداء المعلم، ويتم رفع هذا التقرير إلى مكتب التعليم خلال يوم واحد من حدوث الرفضيتوجب على مكتب التعليم أو القسم المختص في إدارة التعليم إرسال المشرف التربوي المختص لزيارة المدرسة بشكل عاجل للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل مدير المدرسة، وللجلوس مع المعلم لمحاولة إقناعه بتنفيذ التكليف، ويدرس الأسباب التي دفعته إلى رفض التكليف.يقوم المشرف بتعبئة استمارة القضية، ويتابع الإجراءات الخاصة بها لضمان سرعة الإنجاز. كما يتم التنسيق مع مدير المدرسة التي كُلف المعلم بالعمل فيها لمعالجة وضع الحصص الصفية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعمول بهاوفي حال استمرار المعلم في رفض التكليف، يجب على مدير المدرسة المكلف إليها رفع تقرير عن غياب المعلم بعد 15 يومًا من تكليفه، ويعمل مكتب التعليم بصورة عاجلة على تكليف معلم بديل للقيام بالمهام المطلوبةوإذا كان سبب رفض التكليف يعود إلى مدير المدرسة، فيتم رفع القضية من قبل مدير مكتب التعليم إلى لجنة القيادات المدرسية للنظر في مدى ملاءمة استمرار المدير في منصبه.ويتم العمل على معالجة القضية وفقًا لخط سير مشابه للإجراءات المتبعة في حال رفض المعلم للتكليفكما أكدت وزارة التعليم على ضرورة اتباع الإجراءات النظامية والقواعد المعمول بها لضمان الالتزام بالتكليفات الصادرة، وأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة المشكلة في كل إدارة تعليمية لضمان تنفيذ التكليفات بسلاسة ودون تأخيريأتي هذا الإجراء من قبل وزارة التعليم في إطار حرصها على المحافظة على استمرارية العملية التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية