شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه: الفعاليات بالمملكة مستهدفة.. وكل المتلاعبين بالسوق السوداء من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أن المملكة من الدول المتقدمة جدًا في التقنية، مشددًا على أن المملكة مستهدفة، وأن الهيئة استطاعت تحديد كل من يتلاعب في السوق السوداء.

وأكد أن كل المتلاعبين بالسوق السوداء والذين يزورون التذاكر ويحاولون خداع الزائرين، كلهم من خارج المملكة ومن دول محددة بالإسم، ومعروف أرقامهم وكل معلوماتهم.

وأوضح أن أصحاب التذاكر المزورة لن يسمح لهم بدخول فعاليات موسم الرياض، ناصحًا بالتعامل فقط مع "وي بوك".

وبين أن فعاليات هذا العام لن تنقل إلا عن طريق "وي بوك" ولن يكون هناك نقل تلفزيوني.