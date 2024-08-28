شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه: مناطق موسم الرياض المجانية تقدم فعاليات موسعة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) أن المناطق المجانية تقدم فعاليات موسعة في موسم الرياض هذا العام.

وبين أن الموسم وسع تلك الفعاليات بزيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة الأنشطة والفعاليات الموجودة داخلها. تغيير موسع وبالنسبة لمنطقة البوليفارد سيتي، أكد آل الشيخ، أن نحو 70% تغييرًا سيحصل في فعاليات التي يرتادها الزوار والمقيمين يوميًا في منطقة البوليفارد سيتي.

وأوضح أن من أهم تلك الفعاليات الجديدة "هاري بوتر" إضافة لفعاليات أخرى كثيرة.