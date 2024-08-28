شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. طقس ممطر كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وبين أن حالة الطقس تلك تشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.