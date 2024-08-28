شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 خبير عالمي يناقشون تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في الرياض.. أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تبادل المعلومات والتجارب

الدمام - شريف احمد - تحتضن العاصمة الرياض، الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 28 و29 أكتوبر 2024، حيث يجمع هذا الملتقى قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمُتخصصين من جميع أنحاء العالم.إذ يتجاوز عدد المشاركين 1500 شخص، بما في ذلك أكثر من 100 متحدث من أبرز الشخصيات الدولية في مجالات المسؤولية الاجتماعية، كما يشتمل الملتقى على أكثر من 40 جلسة نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة ممثلين من دول العالم.ويهدف الملتقى إلى تقديم تجارب ومناقشات وحلول ونماذج عالمية تعمل على تعزيز التنافسية وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار في هذا القطاع وتعزيز المعرفة بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية، مع تمكين القطاعات من الاضطلاع بدورٍ فاعلٍ في تعزيز التميز والتنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.كما يسعى إلى بناء شراكات إستراتيجية بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، ما يتيح الإفصاح عن المبادرات الرائدة والتقارير ذات الصلة، بالإضافة إلى فتح آفاقٍ واسعةٍ للتعاون الدولي.ومن المتوقع أن يُسفر الملتقى عن مخرجات مهمة؛ تشمل تعزيز تبادل المعلومات والتجارب الناجحة عالميًا، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة وطرح الحلول المبتكرة للتغلُّب عليها.كما يسعى إلى توسيع مشاركة قادة الأعمال في الورش والفعاليات التي تنظمها الجهات الداعمة، وتزويدهم بأدوات تمكّنهم من تعزيز دورهم في المسؤولية الاجتماعية.وستتحول الرياض، خلال فترة انعقاد الملتقى، إلى مركز عالمي لتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات.هذا الملتقى يُعدُّ منصةً رائدةً تجمع بين الخبراء وصنَّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.ويُتوقع أن يسهم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق تقدُّم ملموس في فهم وتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، كما يُتوقع أن يعزز من دور الرياض بصفتها مركزًا دوليًّا رائدًا في استضافة الفعاليات العالمية؛ التي تركز على التأثير الإيجابي على المجتمعات.