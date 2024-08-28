وكشف الدفاع المدني أن التقديم على الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2024، وذلك على مدار الـ 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحدّدة.
وقد بيّن الدفاع المدني خطوات التقديم على الوظائف من خلال المنشور في منصة X.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارا من الأحد المقبل..الدفاع المدني يفتح باب التقديم على وظائف في التخصصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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