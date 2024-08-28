شكرا لمتابعة خبر عن اختتام أعمال حاضنة “جدارة” للأعمال الاجتماعية برعاية وزير الموارد البشرية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أقام مجلس الجمعيات الأهلية الأربعاء 28 أغسطس 2024م حفل ختام أعمال حاضنة “جدارة” للأعمال الاجتماعية, والمتخصصة في احتضان الجمعيات الناشئة لمساندتها ودعمها خلال السنوات الأولى، إضافة لتقديم دعم متخصص للجمعيات المتعثرة، لمساعدتها على تجاوز أزماتها, بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالنيابة ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون وعدد من قياديات القطاع غير الربحي.

وألقى راعي الحفل بالنيابة الأستاذ أحمد السويلم كلمته بهذه المناسبة هنأ فيها المجلس والجمعيات على احتضان المشروع وعلى تمام عمل الحاضنة وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن دعم مثل هذه الحاضنات يأتي في صميم عملنا وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي تولي العمل الأهلي أولوية كبرى.

وأكد “السويلم” أن الأرقام التي حققتها الحاضنة من انضمام 130 جمعية أهلية موزعة على كافة مدن المملكة وبمشاركة ٨٠٠ مشارك ومستفيد طوال مدة عملها التي قاربت العام، والوصول لأكثر من ٢٠٠٠ خدمة ووثيقة مقدمة، تعكس نجاحًا باهرًا وتأكيدًا على جدوى مثل هذه الحاضنات في تطوير عمل القطاع وجمعياته على المدى القريب. كما قدمت حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية أكثر من 1400 ساعة تعليمية وبلغ اجمالي عدد جلسات التيسير للحاضنة 1200 جلسة طوال مسيرة الحاضنة، حيث تواجد أكثر من 30 ميسر موزعين على كافة الحاضنات وذلك لمساندة الجمعيات في أعمالهم ومشاريعهم المقدمة لتسجل حاضنة جدارة نفسها كأكبر مشروع تنموي في مملكتنا العزيزة.

من جانبه, أعرب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون في كلمته خلال الحفل عن امتنانه لرعاية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي للحفل الختامي، مشيرًا أن هذا الحفل يأتي بهدف إبراز الجهود المبذولة في سبيل تمكين الجمعيات وخدمتها ومساعدتها لصنع أثر يحقق مستهدفات رؤية المملكة, كما أشار إلى دور المجلس وجهوده في خدمة الجمعيات الأهلية متمثلا بأدواره الثلاثة الرئيسية وأكد على القيمة المضافة التي أضافتها الحاضنة للجمعيات المشاركة، من توفير بيئة مكانية للجمعيات المشاركة شملت ١٧ حاضنة فرعية غطت كافة مناطق المملكة وخمسين ميسر مقيم وزعوا على هذه الحاضنات، مما مكّن لتوفير تدريب وتأهيل شمل كافة منسوبي الجمعيات، عقب ذلك استعرض الحضور عرضًا مرئيًا يعرض أبرز الإنجازات والأرقام التي حققتها حاضنة جدارة.

عقب ذلك كرّم رعاة حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية للأعوام الثلاثة الماضية.

يذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية يستهدف تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة ومتابعة عملهم بما يحقق دعم بناء قدرات قطاع الجمعيات الأهلية وتقويته, بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق فاعلية أداء الجمعيات الأهلية ومساندتهم للعمل على معالجة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.