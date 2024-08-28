شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة الترفيه: رصدنا جهات خارجية تعمل على تزوير تذاكر موسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن رصد جهات خارجية تعمل على تزوير تذاكر موسم الرياض، الذي ينطلق 12 أكتوبر المقبل.

وأشار آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات موسم الرياض 2024، إلى أن هناك جهود تعاونية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة عمليات التزوير والحفاظ على سلامة السوق وحماية حقوق المستهلكين.

واضاف، ان هناك فريق مختص بمكافحة مثل هذه الممارسات، نجح في ضبط وحظر أكثر من 5 آلاف حساب مزيف، إضافة إلى الرصد الدقيق لأكثر من ثلاثة ملايين عملية وتصديًا لها، مما أثمر عن عدم وجود أية تذاكر مزورة للدخول لفعاليات الموسم المختلفة.