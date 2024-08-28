شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق متاجر “دزرت” رسمياً في موسم الرياض للحد من التدخين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، عن إطلاق متاجر “دزرت” والتي تساعد على الإقلاع عن التدخين ، خلال موسم الرياض ، المقرر انطلاقه 12 أكتوبر المُقبل .

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي الخاص بموسم الرياض ، بأن “دزرت” المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين ، سوف يكون لها متجر رئيسي داخل موسم الرياض ، إذ سيتم توفير كافة المنتجات بالسعر الطبيعي .

كما أشار إلى أن عدد البيع سيكون محدوداً حتى لا يحدث أي استغلال تجاري .

وسوف يتكون ‏موسم الرياض هذا العام من 14 منطقة ترفيهية و 11 بطولة عالمية و 100 معرض ومهرجان وسيمتد على مساحة 7.2 مليون متر مربع .