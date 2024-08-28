عيادات متنقة للنحل في 3 مناطق

نفّذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية »، مشروع صيانة وتشغيل عيادات النحل المتنقلة، لتقديم خدمات فحص وتشخيص الأمراض والآفات للنحالين في مواقع وجودهم؛ للحفاظ على الثروة النحلية في المملكة، وحمايتها من الأمراض والآفات المختلفة.

خدمات سريعة

أوضح أمين عام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، غسان بكري، أن البرنامج أكمل صيانة وتشغيل 4 عيادات متنقلة، لتقديم خدمات سريعة لفحص وتشخيص الأمراض والآفات، بالإضافة إلى توريد 7 عيادات أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت 5.548.980 ريالاً، لتقديم خدمات الفحص للنحالين عدد من مناطق المملكة، شملت منطقة مكة المكرمة، في كلٍ من الطائف، جدة، الليث، وأضم، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة عسير في كل من أبها، مدية، خميس مشيط، محايل عسير، والسودة.

أسباب الإصابة

أشار بكري إلى أنه تم فحص 4200 عينة ضمن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للأمراض والآفات، مع تقديم خدمات الإرشاد للنحالين عن طريق، توفير دليل إرشادي لتوعية النحالين بالأمراض المختلفة وطرق تجميع العينات، وتجميع العينات من النحالين وفحصها. مبينًا أنه بعد الوصول للتشخيص النهائي للإصابة، يتم تقديم المعلومات بصورة واضحة للمستفيد، وطرق العلاج وأسباب الإصابة، وتسليم النحّال نتيجة الفحص وما يلزم تنفيذه من توصيات، بالإضافة إلى إبلاغه بنتيجة الفحص، وما يحتاجه من كامل المعلومات بخصوص تعريف الإصابة، وطرق علاجها أو مكافحتها، كما يهدف المشروع إلى عمل قاعدة بيانات للأمراض والآفات التي يتم الحصول عليها أثناء حملات المسح للأمراض والآفات، بالإضافة للعينات التي ترد إلى العيادة؛ بحيث تكون مفصلة حسب نوع الإصابة ومواقعها، ونسب الإصابة في كل موقع، ويتم تزويد الإدارات المعنية بها بصورة دورية.