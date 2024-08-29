شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع مدني يباشر سقوط قطع رخام على مركبة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة ، مساء اليوم ، حادثة سقوط قطع رخام تسببت في تضرر إحدى المركبات .

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، أنه جرى التعامل سريعاً مع الواقعة التي لم تقع على إثرها أي إصابات .

وفي وقت سابق ، كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر سقوط قطع من الرخام جراء مياه الأمطار الغزيرة على مركبة في المنطقة المركزية بالمدينة .