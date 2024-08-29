اخبار السعوديه

الدفاع مدني يباشر سقوط قطع رخام على مركبة بالمدينة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع مدني يباشر سقوط قطع رخام على مركبة بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة ، مساء اليوم ، حادثة سقوط قطع رخام تسببت في تضرر إحدى المركبات .

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، أنه جرى التعامل سريعاً مع الواقعة التي لم تقع على إثرها أي إصابات .

وفي وقت سابق ، كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر سقوط قطع من الرخام جراء مياه الأمطار الغزيرة على مركبة في المنطقة المركزية بالمدينة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا