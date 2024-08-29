شكرا لقرائتكم خبر عن محذرًا منها.. "الأرصاد" يقدم معلومات مهمة عن "السيول" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الأودية، مشيرًا إلى أنه نتيجة لغزارة الأمطار، تتزايد فرص تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

وأشار إلى أهمية متابعة تحديثات الطقس والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وقدم معلومات مهمة على السيول والعوامل المساعدة على تكوّنها. تعريف السيول مجارٍ مائية تنشأ نتيجة تجمع الأمطار عند هبوطها بغزارة على أسطح الأرض المنحدرة. أنواع السيول - تختلف السيول من حيث قوتها وحجمها.

- تتراوح ما بين الضعيفة والقوية والمتوسطة. محددات قوة السيل - نوع السطح.

- كمية الأمطار.

- شدة الأمطار. عوامل تكوّن السيول - تساقط الأمطار الغزيرة لساعات دون تقدم.

- تكوّن حوض مائي لا يتمكن من استيعاب المياه.

- تشكّل مدرى مائي يتدفق بشكل كبير عند ارتباطه بمجاري الأودية والسهول.