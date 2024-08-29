شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. تفاصيل الأمطار والرياح وحالتي البحر الأحمر والخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من منطقة نجران. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.