السعودية | وزارة العدل تطلق خدمة “إقرار باستلام منقول” عبر ناجز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة “إقرار باستلام منقول” الإلكترونية، عبر ناجز Najiz.sa، دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.

وتأتي الخدمة في سياق سعي وزارة العدل إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات العدلية إلكترونياً، وتسهيل إجراءاتهم، واختصار الوقت والجهد عليهم، وتحسين تجربتهم، ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال اختيار التوثيق ثم الإقرارات، ثم طلب إقرار جديد، ثم اختيار إقرار باستلام منقول، ثم اختيار صفة المستلم، ثم إدخال بيانات المُسلّم والضغط على التحقق ثم التالي، ثم إدخال بيانات المنقول ومكان استلامه، ثم معاينة الإقرار واعتماده، ثم إدخال رمز التحقق المرسل عبر الجوال المسجل على أبشر، وأخيراً إصدار الإقرار بنجاح.

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