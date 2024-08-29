السعودية | إخلاء طبي لمواطن وطفل من بولندا وتركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت سفارة المملكة في بولندا بأنها؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة، قامت بنقل مواطن سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه.

كما جرى نقل طفل سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السعودية لسلامة وصحة المواطنين، حيث تم توفير جميع التسهيلات لضمان وصول المريض بأمان لاستكمال علاجه في المرافق الطبية المتخصصة داخل المملكة.

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