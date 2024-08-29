السعودية | “الأمن” يُطيح بـ 17 مهرّباً للمخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نجحت الجهات الأمنية من خلال حملاتها المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات بالمملكة، في القبض على عدد من مهربي ومروّجي الموادّ المخدرة، وإحباط تهريب كميات منها بعدة مناطق.

وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر في محافظة طريف، ومواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه 20 ألف قرص من مادة الأمفيتامين المخدر.

وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر بمحافظة جدة، ومواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بالمنطقة الشرقية.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود، القبض على 12 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في قطاع الدائر بمنطقة جازا ن؛ لتهريبهم 180 كيلوغراماً من نبات القات المخدر.

وتمكنت الدوريات البرية بمنطقة عسير، من إحباط تهريب 760 كيلوغراماً من نبات القات المخدر في قطاع الربوعة، و32 كيلوغراماً أخرى بقطاع ظهران الجنوب، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية الخليج 365.

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