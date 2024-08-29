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قصة سائق تاكسي تزوج 12 مرة وحصل على 50 ألف ريال مقابل مشوار واحد.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال المواطن خيران الرشيدي” سائق تاكسي” أنه تزوج 12 مرة، مشيرًا إلى أنه حصل على 50 ألف ريال مقابل مشوار واحد.

وبالعودة للتفاصيل، قال الرشيدي في لقاء مع قناة العربية :”أعمل كداد منذ 1406هـ، وذهبت إلى دول خليجية كداد، مثل الإمارات وقطر وعمان والكويت”.

وأضاف: في أحد الأيام ركب معي مهندس بترول من الأحساء، إلى أبو ظبي في الإمارات، وأعطاني 50 ألف ريال.

وتابع :”أصبت بالسرطان والدولة عالجتني على نفقتها، وتكفلت حتى برحلات الطيران الخاصة بي للعلاج، ومنحتني منزلاً في الإسكان”.

وأكمل :”تزوجت 12 مرة، ما أقدر أعدهم، بس معظهمن سعوديات، وتزوجت من كويتية، واللي معي الآن زوجتين”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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