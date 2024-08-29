شكرا لمتابعة خبر عن قصة سائق تاكسي تزوج 12 مرة وحصل على 50 ألف ريال مقابل مشوار واحد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المواطن خيران الرشيدي” سائق تاكسي” أنه تزوج 12 مرة، مشيرًا إلى أنه حصل على 50 ألف ريال مقابل مشوار واحد.

وبالعودة للتفاصيل، قال الرشيدي في لقاء مع قناة العربية :”أعمل كداد منذ 1406هـ، وذهبت إلى دول خليجية كداد، مثل الإمارات وقطر وعمان والكويت”.

وأضاف: في أحد الأيام ركب معي مهندس بترول من الأحساء، إلى أبو ظبي في الإمارات، وأعطاني 50 ألف ريال.

وتابع :”أصبت بالسرطان والدولة عالجتني على نفقتها، وتكفلت حتى برحلات الطيران الخاصة بي للعلاج، ومنحتني منزلاً في الإسكان”.

وأكمل :”تزوجت 12 مرة، ما أقدر أعدهم، بس معظهمن سعوديات، وتزوجت من كويتية، واللي معي الآن زوجتين”.