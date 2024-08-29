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خالد الزعاق يكشف علاقة حركة الشمس بمواقيت الصلاة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أدق الساعات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم ولدقتها رُبطت مواقيت الصلاة والأشهر الإسلامية عليها

أوضح خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، عن أسباب ربط الشريعة الإسلامية مواقيت صلاتها بحركة الشمس.

وقال الزعاق، فى برنامج تقويم المذاع على قناة العربية: “إن أدق ساعة كونية هي الشمس، والقمر والنجوم، الشمس استخدمها الإنسان لحساب ساعاته النهارية، والقمر لحساب أشهره، والنجوم لحساب مواسمه”.

وأضاف: ” ولأهمية هذه الساعات ربطت الشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركات الشمس المباشرة، وأشهرها على تحركات القمر، والنجوم للتفكر”.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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