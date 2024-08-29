شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح هل يجوز تأخير الصلاة حال كان الشخص في الطائرة وعليه نجاسة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض هل يجوز لمن كان عليه نجاسة وهو في الطائرة أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى تهبط الطائرة.

وقال الخثلان خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة :” لا بجوز تأخير الصلاة حتى تهبط الطائرة طالما أنها ستهبط بعد خروج الوقت .”

وأضاف:” تسقط الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت ما دام عقل الإنسان معه فليتقي الله ما استطاع، كون عليه نجاسة فعليه أن يزيلها .”

وتابع :” الصلاة لا تسقط ما دام القلب حاضر إلا على النساء في حال الحيض والنفاس وما عدا ذلك لا تسقط الصلاة على المكلف .”

وجاء ذلك ردًا على شخص كان في الطائرة وعليه نجاسة وسأل هل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى تهبط الطائرة أم لا .