شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد الخدمات التوعوية المقدمة لمرتادي مسجد الحلّ بالجعرانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عن تقديم الخدمات والبرامج الدعوية والتوعوية والإرشادية لمرتادي مسجد الحلّ بالجعرانة الذي يقع شرق العاصمة المقدسة.

وقدمت حزمة من الخدمات التوعوية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة قاصدي بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك العمرة، تزامنًا مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1446 هـ. خدمات ضيوف الرحمن وتأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتوجيه ضيوف الرحمن، وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

وتتمثل هذه الخدمات والبرامج في الرد على أسئلة واستفسارات المعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية بمشاركة الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية، وتوزيع المطبوعات الدينية بعدة لغات.

هذا إضافة إلى توزيع بطائق المكتبة الإلكترونية التي تتيح لضيوف الرحمن تحميل مجموعة من المطويات والكتب من خلال أجهزة الجوال، وكذلك تركيب شاشات إلكترونية تحمل عبارات توعوية بلغات عالمية.

جهود توعية وإرشاد ضيوف الرحمن وأشاد عدد من المعتمرين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة، وتوجيههم التوجيه الصحيح وفق الكتاب والسنة، والتيسير عليهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

بالإضافة إلى تقديم كل سبل الراحة لهم؛ حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله خير الجزاء لخدمتهم الإسلام والمسلمين.

وتهدف هذه الجهود الدعوية إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقًا لرسالة المملكة السامية.