شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية": تنفيذ 538 منشطًا دعويًا بمكة المكرمة خلال اسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من 19 إلى 25 من شهر صفر الجاري لعام 1446 هـ، عن تنفيذ مناشط دعوية مختلفة تنوعت بين الكلمات والدروس والدورات والمحاضرات والندوات بإجمالي 538 منشطاً دعوياً.

تم تنفيذ 137 كلمة، و92 محاضرة، و301 درس، و3 دورات علمية وغيرها من المناشط التي استهدفت ما يقارب الـ 16,140 مستفيداً.

مواضيع متعددة وتنوعت الكلمات الوعظية والدروس والدورات العلمية والندوات وتناولت مواضيع مختلفة، ما بين التوعية والإرشاد والوعظ والعقيدة والفقه والتفسير والحديث والأمن الفكري وغيرها من المواضيع.

ويأتي تقديم هذه المناشط في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لنشر التوعية والإرشاد، وتقديم المعلومات اللازمة، وسط تكامل من الخدمات، وبذل كل الجهود الممكنة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.