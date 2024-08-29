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السعودية | “حساب المواطن”: مستفيدو التأمينات الاجتماعية يمكنهم الاستفادة من البرنامج.. بشرط

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد حساب المواطن، أنه لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل في التأمينات الاجتماعية من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.

وأضاف البرنامج ردًّا على تساؤل حول إمكانية استفادة المسجل بالتأمينات الاجتماعية؛ أنه يجب الإفصاح عن الدخل ضمن مصادر المستفيد، وفي حال انطبقت شروط الأهلية سيشمله الدعم.

وتابع: لمعرفة قيمة الاستحقاق، بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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