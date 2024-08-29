السعودية | “حساب المواطن”: مستفيدو التأمينات الاجتماعية يمكنهم الاستفادة من البرنامج.. بشرط

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “حساب المواطن”: مستفيدو التأمينات الاجتماعية يمكنهم الاستفادة من البرنامج.. بشرط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أكد حساب المواطن، أنه لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل في التأمينات الاجتماعية من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.
وأضاف البرنامج ردًّا على تساؤل حول إمكانية استفادة المسجل بالتأمينات الاجتماعية؛ أنه يجب الإفصاح عن الدخل ضمن مصادر المستفيد، وفي حال انطبقت شروط الأهلية سيشمله الدعم.
وتابع: لمعرفة قيمة الاستحقاق، بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط