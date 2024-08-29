السعودية | “حساب المواطن”: مستفيدو التأمينات الاجتماعية يمكنهم الاستفادة من البرنامج.. بشرط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد حساب المواطن، أنه لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل في التأمينات الاجتماعية من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.